Martina Trevisan in semifinale al Roland Garros. Chi è la prossima avversaria - Sport - Tennis (Di martedì 31 maggio 2022) Suo padre è l'ex calciatore Claudio Trevisan Parigi, 31 maggio 2022 - Nessuno svegli Martina Trevisan. Il sogno prosegue: l'azzurra è in semifinale al Roland Garros 2022 . Sulla terra rossa di Parigi ... Leggi su quotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Suo padre è l'ex calciatore ClaudioParigi, 31 maggio 2022 - Nessuno svegli. Il sogno prosegue: l'azzurra è inal2022 . Sulla terra rossa di Parigi ...

Pubblicità

ItaliaTeam_it : SIIIIIIIIIIII! MERAVIGLIOSAAAAAAAAAA! ?? Martina Trevisan è in semifinale al Roland Garros! Battuta in tre set Leyl… - Agenzia_Ansa : FLASH +++ Impresa della tennista azzurra Martina Trevisan, vola in semifinale al Roland Garros. Battuta nei quarti… - Eurosport_IT : ?? ?????????????? ??????????????!!! Trevisan batte la Fernandez ed esulta, noi abbiamo la lacrimuccia! Che forza Martina! ????????… - paolo_ravani89 : + MARTINA TREVISAN - GIOVANNI PETRUCCI . - frankowl43 : RT @RaiNews: #Tennis, @MartinaTrevisa3 alle semifinali del @rolandgarros: ai quarti ha battuto in tre set Leylah Annie Fernandez 6-2, 6-7,… -