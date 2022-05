Martina Trevisan in semifinale al Roland Garros (Di martedì 31 maggio 2022) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Continua la splendida avventura di Martina Trevisan. L'azzurra è in semifinale al Roland Garros femminile, secondo Slam stagionale in corso sulla terra battuta parigina. La 28enne toscana, numero 59 Wta, si è imposta in tre set, con il punteggio di 6-2, 6-7 (3), 6-3, sulla 19enne canadese Laylah Fernandez, n.18 del ranking e 17 del seeding. La tennista fiorentina si giocherà l'accesso in finale contro la vincente del match tra le statunitensi Gauff e Stephens.– foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). Leggi su iltempo (Di martedì 31 maggio 2022) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Continua la splendida avventura di. L'azzurra è inalfemminile, secondo Slam stagionale in corso sulla terra battuta parigina. La 28enne toscana, numero 59 Wta, si è imposta in tre set, con il punteggio di 6-2, 6-7 (3), 6-3, sulla 19enne canadese Laylah Fernandez, n.18 del ranking e 17 del seeding. La tennista fiorentina si giocherà l'accesso in finale contro la vincente del match tra le statunitensi Gauff e Stephens.– foto LivePhotoSport – (ITALPRESS).

Pubblicità

LiaCapizzi : Quel tatuaggio. Lo ha fatto quando è rientrata nel mondo del tennis dopo gli anni bui (2010-14). La scritta 'Ad Mai… - angelomangiante : +++ROLAND GARROS. PRIMA SEMIFINALE IN CARRIERA IN UNO SLAM PER MARTINA TREVISAN+++ Battuta 6-2 6-7 6-3 la Fernande… - ItaliaTeam_it : SIIIIIIIIIIII! MERAVIGLIOSAAAAAAAAAA! ?? Martina Trevisan è in semifinale al Roland Garros! Battuta in tre set Leyl… - DiabloRoma : #RolandGarros Martina Trevisan diciamo che l'ha combinata parecchio, ma parecchio grossa. Ancora più grossa del 2… - BorroniAnna1 : RT @ilpost: La tennista italiana Martina Trevisan è in semifinale al Roland Garros -