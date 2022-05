Martina Trevisan fa sognare il tennis azzurro: approda in semifinale al Roland Garros (video) (Di martedì 31 maggio 2022) Continua la splendida avventura di Martina Trevisan che accede in semifinale al Roland Garros femminile, secondo Slam stagionale in corso sulla terra battuta parigina. La 28enne toscana, numero 59 Wta, si è imposta in tre set, con il punteggio di 6-2, 6-7 (3), 6-2, sulla 19enne canadese Laylah Fernandez, n.18 del ranking e 17 del seeding. La tennista fiorentina si giocherà l’accesso in finale contro la talentuosa Coco Gauff, che si è liberata di Sloane Stephens nel derby tutto americano. LEGGI ANCHE Molesta una giornalista in diretta, tennista cacciato dal Roland Garros (video) «Sono deluso»: Djokovic espulso, addio agli Open. Al suo posto nel tabellone l'italiano Caruso La tennista ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 31 maggio 2022) Continua la splendida avventura diche accede inalfemminile, secondo Slam stagionale in corso sulla terra battuta parigina. La 28enne toscana, numero 59 Wta, si è imposta in tre set, con il punteggio di 6-2, 6-7 (3), 6-2, sulla 19enne canadese Laylah Fernandez, n.18 del ranking e 17 del seeding. Lata fiorentina si giocherà l’accesso in finale contro la talentuosa Coco Gauff, che si è liberata di Sloane Stephens nel derby tutto americano. LEGGI ANCHE Molesta una giornalista in diretta,ta cacciato dal) «Sono deluso»: Djokovic espulso, addio agli Open. Al suo posto nel tabellone l'italiano Caruso Lata ...

