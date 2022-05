Martina, che sogno: la Trevisan in semifinale al Roland Garros (Di martedì 31 maggio 2022) Una Martina Trevisan infinita e mai doma conquista una semifinale storica al Roland Garros. La tennista azzurra si impone al 3° set contro Leylah Fernandez ed entra così per la prima volta tra le migliori 4 dello Slam femminile. Adesso attenderà una tra Cori Gauff o Sloane Stephens nel derby americano che vale il secondo quarto di finale nella parte bassa del tabellone. Martina super, nonostante i brividi Un primo e terzo set ai limiti della perfezione servono a Martina Trevisan per vincere il confronto contro la 19enne di Montreal. L’azzurra vola nel primo parziale con il 6-2 dopo 41 minuti, ottenuto a suon di colpi vincenti, quasi ad intimorire la sua avversaria. La Fernandez, con una fasciatura al piede destro, tenta la reazione immediata ... Leggi su zon (Di martedì 31 maggio 2022) Unainfinita e mai doma conquista unastorica al. La tennista azzurra si impone al 3° set contro Leylah Fernandez ed entra così per la prima volta tra le migliori 4 dello Slam femminile. Adesso attenderà una tra Cori Gauff o Sloane Stephens nel derby americano che vale il secondo quarto di finale nella parte bassa del tabellone.super, nonostante i brividi Un primo e terzo set ai limiti della perfezione servono aper vincere il confronto contro la 19enne di Montreal. L’azzurra vola nel primo parziale con il 6-2 dopo 41 minuti, ottenuto a suon di colpi vincenti, quasi ad intimorire la sua avversaria. La Fernandez, con una fasciatura al piede destro, tenta la reazione immediata ...

