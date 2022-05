Martina Caironi da record | nuovo primato mondiale nei 100 metri T63 alla Diamond League

Pubblicità

Il Prefontaine Classic di Eugene, Oregon, ha registrato una nuova impresa di(nella foto). Sulla stessa pista dei Mondiali che inizieranno il 15 luglio, la fuoriclasse bergamasca riesce a fermare a 14.02 il crono al traguardo dei 100 metri T63 e a prendersi per ...I suoi idoli "Bebe Vio, Alex Zanardi e la mia collega, straordinari nel combattere per tornare a una condizione normale. Poi Allyson Felix per le sue venti medaglie olimpiche e ... Martina Caironi conquista il record del mondo nei 100 metri T63 Lunedì mattina, al momento dell’atterraggio a Malpensa, dopo venti ore di volo e due scali (prima a Seattle e poi a New York) Martina Caironi era tanto stanca quanto felice. Da Eugene, negli Stati Uni ...ROMA - Una immensa Martina Caironi lascia ancora il segno in ambito mondiale. Al Prefontaine Classic di Eugene, una delle tappe più importanti della Wanda Diamond League, la campionessa bergamasca nei ...