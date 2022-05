Marta Fascina | la cover del suo telefono è una foto di Berlusconi e i social si scatenano | “Per ricordarsi chi le paga le bollette”

(Di martedì 31 maggio 2022) La trovata dinon è passata inosservata. Durante una cena in una nota pizzeria a Napoli, la compagna di Silvioè stata immortalata mentre parlava al. Fin qui nulla di strano. L’attenzione, però, è andata subito allache la deputata di Forza Italia ha scelto per il suo smartphone: proprio una– di qualche anno fa – di. La news è diventata virale in poco tempo e su Twitter, tra un “LOL“ e l’altro, gli utenti hanno anche iniziato a postare commenti ironici a riguardo: “Perchi lela bolletta”, scrive uno; “Due Silvio sono meglio di uno”, aggiunge un altro. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

