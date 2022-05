Marta Fascina e la cover con Berlusconi più giovane | i commenti sono cattivissimi

Pubblicità

DomaniGiornale : #Berlusconi firma una lettera al Corriere che dovrebbe mettere fine alle polemiche nel partito, nate dopo le parole… - matiofubol : L'hashtag #CoupleGoals è stato creato in onore di Marta Fascina e Silvio Berlusconi - SandraM_Tcon0 : RT @lucabattanta: XVIII Legislatura - Deputati e Organi - Scheda deputato - FASCINA Marta Antonia. Abbiamo la fidanzata di Berlusconi in co… - pier2856 : RT @lucabattanta: XVIII Legislatura - Deputati e Organi - Scheda deputato - FASCINA Marta Antonia. Abbiamo la fidanzata di Berlusconi in co… - lucabattanta : XVIII Legislatura - Deputati e Organi - Scheda deputato - FASCINA Marta Antonia. Abbiamo la fidanzata di Berlusconi… -

Db Monza 26/05/2022 - finale play off seri B / Monza - Pisa / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Silvio Berlusconi -Il Giornale intervista Silvio Berlusconi, appena promosso in ...... e la parte "filoleghista" guidata dalla deputata Licia Ronzulli e dalla deputata e compagna di Berlusconi,. Invece, il risultato sembra raggiunto solo parzialmente e la lettera è stata ...Marta Fascina ha lasciato tutti senza parole per la scelta di mettere una foto di Berlusconi come cover dello smartphone. La foto è rimbalzata di social in social, suscitando non pochi commenti. Che ...In un mondo di fondi e magnati stranieri, torna il patron all'italiana. Il club per la prima volta in A e una irripetibile chance per la Brianza. Il solito ...