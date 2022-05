Marina in lacrime per Bachiocco, era la colonna portante della sagra del pesce (Di martedì 31 maggio 2022) MONTEMARCIANO - È morto a 87 anni Mario Bachiocco, personaggio storico di Marina. 'Ciao Mario - lo ricorda Aldo Nicolini del Marina Calcio - Mario era il nostro orologio, quando da dietro le cucine ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 31 maggio 2022) MONTEMARCIANO - È morto a 87 anni Mario, personaggio storico di. 'Ciao Mario - lo ricorda Aldo Nicolini delCalcio - Mario era il nostro orologio, quando da dietro le cucine ...

