Marica Pellegrinelli festeggia il nuovo fidanzato | arriva il cuoricino di Eros Ramazzotti

(Di martedì 31 maggio 2022) Si respira solo amore in casa di. Amore per il, William Djoko, con cui condivide momenti di gioia e spensieratezza conditi da passione anche social e amore con il suo ex, che gioisce della felicità della modella bergamasca tanto da mandare cuoricini e like social sotto i post in cui lei fa coppia con il dj. Per mesi si sono frequentati nel riserbo più assoluto, ma ora la loro storia è sbocciata alla luce del sole con l’applauso dino il compleanno di William enon sta più nella pelle tra foto di baci, balli sensuali di coppia e dediche. Lei lo definisce “Amore infinito”, lui replica con un “Amore della mia vita”. Perfinocommenta le ...

Il cantante mette like al post della ex moglie con William ...sembra aver trovato la sua dolce metà. E, come ogni persona innamorata, ha voglia di gridare al mondo tutta la sua felicità. Così, dopo aver protetto per i primi tempi la ...