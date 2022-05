Marco muore nello schianto con la Kawasaki. La disperazione della moglie: 'Avevamo litigato per quella moto' (Di martedì 31 maggio 2022) 'quella moto io non la volevo: abbiamo litigato per mesi dopo che l'ha comprata. Avevo il terrore ogni volta che la usava perché lui amava la velocità e avevo paura che potesse capitargli qualcosa'. ... Leggi su leggo (Di martedì 31 maggio 2022) 'io non la volevo: abbiamoper mesi dopo che l'ha comprata. Avevo il terrore ogni volta che la usava perché lui amava la velocità e avevo paura che potesse capitargli qualcosa'. ...

Pubblicità

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Marco muore nello schianto con la Kawasaki. La disperazione della moglie: «Avevamo litigato per quella moto» - leggoit : Marco muore nello schianto con la Kawasaki. La disperazione della moglie: «Avevamo litigato per quella moto» - marco_rogerio_ : RT @marco_rogerio_: Nel Paintball non conta sparare per primi, avanzare velocemente; non contano il coraggio, la mira, la tecnica... Conta… - marco_rogerio_ : Nel Paintball non conta sparare per primi, avanzare velocemente; non contano il coraggio, la mira, la tecnica... Co… - Sorgeilsol : Non l'avrei mai detto ma spero vinca Marco. Le donne mi stanno tutte sul C.... se Carmen salva questo pasto certo n… -