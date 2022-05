Marcell Jacobs insidiato da Reece Prescod nella corsa agli Europei | 9 93 contro un muro di vento

Leggi su oasport

(Di martedì 31 maggio 2022)ha messo il mirino sui Mondiali di luglio. Il Campione Olimpico dei 100 metri vuole conquistare anche lo scettro iridato sulla distanza, dovrà cercare un’impresa fantasmagorica a Eugene, in casa degli agguerriti americani. Il velocista lombardo non si era potuto presentare sabato scorso in Oregon a causa di un infortunio, che spera di smaltire in vista del Golden Gala, in programma il prossimo 9 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. I Mondiali non rappresentano però l’unico obiettivo stagionale del Messia dell’atletica italiana, che vuole essere assoluto protagonista anchedi Monaco ad agosto. Proprio in vista della rassegna continentale alza le proprie quotazioni il britannico, oggi capace di correre un eccellente 9.93 al Golden Spike di ...