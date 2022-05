Marca – Il Napoli vorrebbe cedere Lozano ma resterà per due motivi | i dettagli

(Di martedì 31 maggio 2022)– Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo, ilma ci sono duealla base della sua permanenza, almeno per la prossima stagione. L’operazione alla spalla destra per, dello scorso 20 maggio, ha costretto ila cambiare piani sul futuro del messicano. Il primo motivo è che il recupero alla spalla potrebbe influire sul costo del cartellino e dunque le offerte sarebbero inferiori alle richieste. Il secondo è che Qatar 2022 si avvicina e, dunque, potrebbe essere una vetrina importante da sfruttare per rilanciarsi in ottica mercato. La proprietà partenopea, in qualche modo, ha l’obiettivo di recuperare l’investimento fatto ...

Calciomercato, ecco il futuro di Lozano Come conferma, l'operazione alla spalla destra a cui è stato sottoposto l'attaccante messicano lo scorso 20 maggio ha costretto ilad un ...Calciomercato- Sicuri partenti Marcelo, Bale e Isco, il Real Madrid lavora sui possibili nuovi arrivi. Secondo il sito del quotidiano '' già dopo il trionfo in Champions Florentino Perez , José Angel ...A meno di offerte pazze e quindi irrinunciabili, Hirving Lozano non lascerà Napoli quest'estate: secondo quanto riportato da Marca, l'esterno azzurro resterà in Serie A e ...Sta soltanto aspettando di capire come inserirlo inserirlo in rosa ed eventualmente al posto di chi, motivo per il quale la trattativa sta vivendo un momento di stallo. Bernardeschi si avvicina al Nap ...