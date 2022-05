Mancini: 'Italia - Argentina chiuderà un ciclo' (Di martedì 31 maggio 2022) LONDRA (Inghilterra) - Dopo la delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, l'Italia torna in campo a Wembley per giocarsi un trofeo. Lo farà affrontando l'Argentina nel match ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 31 maggio 2022) LONDRA (Inghilterra) - Dopo la delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, l'torna in campo a Wembley per giocarsi un trofeo. Lo farà affrontando l'nel match ...

Pubblicità

sportli26181512 : #Mancini: '#Italia-#Argentina chiuderà un ciclo': Le parole del ct azzurro in conferenza stampa alla vigilia della… - TuttoMercatoWeb : LIVE TMW - Italia, Mancini: 'Non possiamo pregare i club di far giocare i giovani se non vogliono' - RobertaFazio7 : RT @sportmediaset: Mancini: 'Contro l'Argentina si chiude un ciclo, poi largo ai giovani' #Italia #Mancini #Finalissima2022 #SportMediaset… - Luxgraph : Italia-Argentina, Mancini: 'Con questa partita si chiude un ciclo' - sportmediaset : Mancini: 'Contro l'Argentina si chiude un ciclo, poi largo ai giovani' #Italia #Mancini #Finalissima2022… -