Mancina di lotta e fantasia | ecco la ' principessa' Leylah | rivale oggi della Trevisan

Pubblicità

La Gazzetta dello Sport

un mix così straordinario di popoli e culture che era inevitabile crescesse così, unica e speciale. La 'principessa' Leylah Fernandez, con quel nome che ricorda l'indimenticabile Leia Organa di Star ...... degno avversario per lapromozione. Pubblico caldissimo, colorato, corretto, festante all' ... alla 30' Sara Tosetto scatenata con un cross a spiovere dalla corsia, deviato da Miriam ... Mancina di lotta e fantasia: ecco la "principessa" Leylah, rivale della Trevisan Emerson Palmieri vuole il ritorno in Italia dopo l'esperienza in Francia col Lione e un contratto col Chelsea ancora blindatissimo. Su di lui c'è ...Richiesta in extremis alla Lega per chiedere la contemporaneità delle partite in vista della lotta Scudetto e la corsa salvezza. Senesi rifiuta l'Italia: "Mancini mi ha chiamato, ma io voglio ...