Malaysia | riprende la produzione petrolchimica | ma si ferma l’export di polli

Leggi su api.follow

(Di martedì 31 maggio 2022) Dopo più di due anni di stop a causa di un incendio e dai disagi gestionali dovuti alle quarantene, ricomincerà a funzionare la raffineriadi Pengerang, nello Stato di Johor in. Il complesso è gestito da una joint venture equamente divisa tra la società petrolifera statale malesiana Petronas e la compagnia energetica nazionale saudita Saudi Aramco, che hanno dato vita alla PRefChem (Pengerang Refining and Petrochemical). Ci vorrà del tempo per tornare a pieno regime, ma il momento è opportuno per riesumare l’attività di questo impianto da 300mila barili al giorno, perché la domanda in Asia sta crescendo con le economie che riprendono a correre man mano che le restrizioni pandemiche vengono annullate (con l’eccezione della Cina). I numeri della PrefChem sono tali da poter avere un impatto sui volumi e sui prezzi del ...