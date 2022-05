“Mai la prima volta sul paziente”, al via il truck tour di simulazione chirurgica nei principali ospedali della Capitale (Di martedì 31 maggio 2022) Per la prima volta in Italia il laboratorio mobile di simulazione chirurgica (inaugurato ieri il tour partendo dal Policlinico Tor Vergata, per poi proseguire con il Policlinico Celio, Policlinico Universitario Agostino Gemelli e il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico). La simulazione come strumento didattico essenziale per la riduzione del rischio clinico attraverso il miglioramento della qualità delle cure L’obiettivo è la diffusione della simulazione come strumento didattico essenziale per la riduzione del rischio clinico attraverso il miglioramento della qualità delle cure e la promozione della sicurezza. Nato dall’impegno congiunto di Accurate (azienda italiana leader nella ... Leggi su italiasera (Di martedì 31 maggio 2022) Per lain Italia il laboratorio mobile di(inaugurato ieri ilpartendo dal Policlinico Tor Vergata, per poi proseguire con il Policlinico Celio, Policlinico Universitario Agostino Gemelli e il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico). Lacome strumento didattico essenziale per la riduzione del rischio clinico attraverso il miglioramentoqualità delle cure L’obiettivo è la diffusionecome strumento didattico essenziale per la riduzione del rischio clinico attraverso il miglioramentoqualità delle cure e la promozionesicurezza. Nato dall’impegno congiunto di Accurate (azienda italiana leader nella ...

