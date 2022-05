“Ma chi se ne frega delle puttan*te di Salvini”, Cacciari liquida così la storia del viaggio in Russia del leghista | VIDEO (Di martedì 31 maggio 2022) Massimo Cacciari non ne vuole parlare. E non ne vuole sentirne parlare. La storia del viaggio (sospeso) di Matteo Salvini a Mosca e quei presunti quattro punti per la pace redatti insieme ad Antonio Capuano – ed deputato di Forza Italia e ora simil superconsulente del leader della Lega per quel che riguarda la politica estera – non interesse al filosofo ed ex sindaco di Venezia. Anzi, utilizza un aggettivo forte per definire la storia e anche tutte le narrazioni riflesse. Cacciari definisce “puttan*ta” la storia del viaggio di Salvini a Mosca In collegamento con “Otto e Mezzo”, Cacciari si rifiuta di esprimere il suo pensiero su questa vicenda. Ma, implicitamente, fa capire esattamente la sua idea. “Ma chi se ne ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Massimonon ne vuole parlare. E non ne vuole sentirne parlare. Ladel(sospeso) di Matteoa Mosca e quei presunti quattro punti per la pace redatti insieme ad Antonio Capuano – ed deputato di Forza Italia e ora simil superconsulente del leader della Lega per quel che riguarda la politica estera – non interesse al filosofo ed ex sindaco di Venezia. Anzi, utilizza un aggettivo forte per definire lae anche tutte le narrazioni riflesse.definisce “puttan*ta” ladeldia Mosca In collegamento con “Otto e Mezzo”,si rifiuta di esprimere il suo pensiero su questa vicenda. Ma, implicitamente, fa capire esattamente la sua idea. “Ma chi se ne ...

