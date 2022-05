M5S: Conte, 'imborghesiti? Noi sempre determinati su nostre battaglie' (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Non mi sembra che siamo imborghesiti. Le nostre battaglie sono sempre affrontate con determinazione. Noi saremo sempre innovatori e propositivi per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Non farei paragoni tra 5 anni fà e ora. Siamo in un Contesto diverso. C'è stato il Conte 2 in cui abbiamo lavorato con il Pd. L'importante è che ci sia coesione: se dobbiamo trovarci insieme a forze che pensano al loro tornaconto e non a quello dei cittadini, noi non siamo interessati". Così Giuseppe Conte ad Asti. Leggi su iltempo (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Non mi sembra che siamo. Lesonoaffrontate con determinazione. Noi saremoinnovatori e propositivi per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Non farei paragoni tra 5 anni fà e ora. Siamo in unsto diverso. C'è stato il2 in cui abbiamo lavorato con il Pd. L'importante è che ci sia coesione: se dobbiamo trovarci insieme a forze che pensano al loro tornaconto e non a quello dei cittadini, noi non siamo interessati". Così Giuseppead Asti.

Pubblicità

ilfoglio_it : Il M5s chiederà, il 21 giugno, di votare una risoluzione in cui il no a ulteriori forniture belliche sarà formalizz… - fattoquotidiano : Roma, Conte con i sostenitori a piazza Santi Apostoli. Gli elettori intonano cori e chiedono selfie al presidente M… - fattoquotidiano : La replica di Conte a Calenda: “Nemmeno su Marte incarichi di governo al M5S, meglio Fratelli d’Italia”. “Cambi pia… - Gianni695 : RT @puntualeh: Piazze e cuori pieni! #conte #crema #M5S - Ale74041111 : Quando uno non è capace neanche a copiare ?@GiuseppeConteIT? #conte #m5s #bonus110 -