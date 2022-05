Lutto nella famiglia Grimaldi, addio a Paola Arcidiacono: la donna aveva 88 anni (Di martedì 31 maggio 2022) Da 70 anni la famiglia Grimaldi è a capo di un gruppo armatoriale italiano, che oggi dà lavoro a 13.000 persone e che nel 2015 ha trasportato in tutto il mondo via mare tre milioni di auto e tre milioni di passeggeri, grazie a una flotta di 130 navi di età media inferiore ai 12 anni. Nonostante le dimensioni globali, il Gruppo Grimaldi è ancora un’eccellenza esclusivamente italiana e saldamente legata a Napoli. In queste ore però la famiglia Grimaldi ha dovuto fare i conti con un doloroso Lutto: si è spenta all’età di 88 anni Paola Arcidiacono Grimaldi, presidente dell’omonima fondazione.



