Lussemburgo-Italia Under 21 in tv: canale, orario e streaming qualificazioni Europei 2023 (Di martedì 31 maggio 2022) Lunedì 6 giugno alle 20:45, nella cornice dello Stade Municipal de la Ville de Differdange, l’Italia Under 21 farà visita ai pari età del Lussemburgo nel match di qualificazioni europee. Al comando del Gruppo F con 17 punti, gli Azzurrini hanno tre punti di vantaggio sulla Svezia, seconda con una partita giocata in più. “Ci sono giocatori con dei problemini – spiega il commissario tecnico azzurro Paolo Nicolato in conferenza stampa – speriamo che la situazione si normalizzi. Non abbiamo mille giocatori, ma la nostra volontà è fare il meglio ed il massimo, e lavoriamo per questo”. La partita sarà trasmessa su Rai 2 e in streaming sulla piattaforma Rai Play. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 31 maggio 2022) Lunedì 6 giugno alle 20:45, nella cornice dello Stade Municipal de la Ville de Differdange, l’21 farà visita ai pari età delnel match dieuropee. Al comando del Gruppo F con 17 punti, gli Azzurrini hanno tre punti di vantaggio sulla Svezia, seconda con una partita giocata in più. “Ci sono giocatori con dei problemini – spiega il commissario tecnico azzurro Paolo Nicolato in conferenza stampa – speriamo che la situazione si normalizzi. Non abbiamo mille giocatori, ma la nostra volontà è fare il meglio ed il massimo, e lavoriamo per questo”. La partita sarà trasmessa su Rai 2 e insulla piattaforma Rai Play. SportFace.

Pubblicità

gianceleste : @GassmanGassmann Sicuramente l’Italia tra le ultime, in Lussemburgo il salario medio è di 2000 € al mese circa. Il… - PaoloBorg : @Fiorellissimo Chiamali come vuoi ma l'Italia perde 7 miliardi di entrate fiscali all'anno solo per fatturati nostr… - gica1103 : Belgio, Francia, Germania Occidentale, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi, fondatori nel 1951 della Comunità Europea… - TheAshTags : RT @de_pinot: Il sinistro a giro di Bettega in Lussemburgo-Italia 0-2 del 1980. Che traiettoria da urlo! - tabellamercatob : #Italia /2 #Under21 Il C. T. Nicolato ha convocato 26 #Azzurrini per le gare contro #Lussemburgo, #svezia e… -