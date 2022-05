L’uomo che sussurra alle uova di storione

Leggi su linkiesta

(Di martedì 31 maggio 2022) Ci sono molte affinità che legano il mondo del caviale a quello del vino. In entrambi i casi,si limita a interpretare, studiare, assecondare i cicli della natura, traendo il meglio dalla materia prima. Si potrebbe dire che meno interviene meglio è, ma quando lo fa il tocco è quello dell’artigiano che con sapienza finalizza ciò che la natura pazientemente ci regala. Se in cantina c’è l’enologo, in unvamento di caviale questo lavoro lo fa il caviar master. È lui che, in costante confronto con la produzione, presidia tutte le fasi di lavorazione, dall’estrazione alla salatura, identificando il momento esatto in cui leraggiungono il giusto grado di maturazione. A questo punto, il prodotto viene confezionato in latte non sigillate e, così come avviene per il vino, anche il caviale prosegue il suo affinamento in cella. ...