L’Unione Europea trova un accordo sull’embargo al petrolio russo (Di martedì 31 maggio 2022) L’Unione Europea ha trovato l’accordo sull’embargo al petrolio russo e sullo stanziamento di ulteriore denaro a favore dell’Ucraina per difendersi dall’aggressione di Mosca: si attende l’entrata in vigore del nuovo pacchetto di sanzioni. E’ tornata l’intesa all’interno delL’Unione Europea: 9 miliardi all’Ucraina e accordo per l’embargo al petrolio russo Nove miliardi al’Ucraina per le esigenze immediate e l’avvio della ricostruzione e soprattutto finalmente l’intesa all’interno delL’Unione per l’embargo al petrolio russo. Il risultato della riunione del Consiglio europeo è arrivata a tarda sera e ha dato semaforo verde alla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 31 maggio 2022)hato l’ale sullo stanziamento di ulteriore denaro a favore dell’Ucraina per difendersi dall’aggressione di Mosca: si attende l’entrata in vigore del nuovo pacchetto di sanzioni. E’ tornata l’intesa all’interno del: 9 miliardi all’Ucraina eper l’embargo alNove miliardi al’Ucraina per le esigenze immediate e l’avvio della ricostruzione e soprattutto finalmente l’intesa all’interno delper l’embargo al. Il risultato della riunione del Consiglio europeo è arrivata a tarda sera e ha dato semaforo verde alla ...

Pubblicità

giuliapompili : Notizia notevole. Dopo il lavorìo diplomatico di Unione europea, America e Australia, le isole del Pacifico hanno r… - reportrai3 : - Questo è un governo di estrema destra - Prima della guerra in Ucraina com’erano i rapporti tra l'Unione europea e… - UKRinIT : Il Presidente d’Ucraina Volodymyr Zelenskyy: “Uno dei principali impegni di oggi è stata la comunicazione per l'ap… - BiancheriMario : RT @DiegoFusaro: Per salvare la Grecia non c'erano i danari. Ci sono però per armare l'Ucraina. Ecco l'essenza dell'Unione Europea, terribi… - BBWIN1 : RT @dariodangelo91: europeo unito che vediamo ora, non l'Unione europea unita, ma 27 Stati separati, 27 frammenti che non possono essere me… -