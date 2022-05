Luna Rossa dona 800 talee di Posidonia all’Area Marina Capo Carbonara (Di martedì 31 maggio 2022) Luna Rossa contribuisce al progetto di MEDSEA per la riforestazione di Posidonia oceanica nell’Area Marina Protetta Capo Carbonara in Sardegna a Villasimius. Grazie all’asta della winglet dell’AC75 Luna Rossa, avvenuta nell’ottobre 2021, sono stati raccolti e devoluti alla Fondazione MEDSEA 8.000 euro di fondi a sostegno della campagna “Una foresta Marina per salvare il Mediterraneo” di ripristino della Posidonia oceanica. Luna Rossa e l’attività di impianto della Posidonia in Sardegna Il team ha voluto però andare oltre con il progetto, partecipando attivamente all’attività di impianto delle talee di Posidonia oceanica insieme ai ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 31 maggio 2022)contribuisce al progetto di MEDSEA per la riforestazione dioceanica nell’AreaProtettain Sardegna a Villasimius. Grazie all’asta della winglet dell’AC75, avvenuta nell’ottobre 2021, sono stati raccolti e devoluti alla Fondazione MEDSEA 8.000 euro di fondi a sostegno della campagna “Una forestaper salvare il Mediterraneo” di ripristino dellaoceanica.e l’attività di impianto dellain Sardegna Il team ha voluto però andare oltre con il progetto, partecipando attivamente all’attività di impianto delledioceanica insieme ai ...

