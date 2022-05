Lulic: «La Lazio mi ha scaricato. Ho resistito a tutti i dolori ma ho ricevuto un bel calcio in culo» (Di martedì 31 maggio 2022) Sul Corriere dello Sport una lunga intervista all’ex capitano della Lazio, Senad Lulic. Arrivato a Roma nel 2011, è andato via in malo modo un anno fa. Da allora è rimasto sempre in silenzio, ma adesso va a ruota libera. «Gli ultimi due anni a Roma non sono stati facili». Nel febbraio 2020 ebbe un infortunio alla caviglia sinistra. Chiarisce: «Non è stato un infortunio. E’ stato un incidente. Tanta gente non lo sa o fa finta. Per fortuna mi è successo a 35 anni. Avevo offerte, ma se avessi continuato avrei avuto bisogno di qualcuno che mi seguisse da mattina a sera. Ai primi di gennaio 2020 mi faceva male la caviglia, a Brescia avevo preso un colpo. Ho continuato a giocare con i dolori, non c’erano tanti cambi. tutti mi dicevano che sarebbe passato tutto, che la caviglia era solo infiammata. Alla fine mi sono riposato ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 31 maggio 2022) Sul Corriere dello Sport una lunga intervista all’ex capitano della, Senad. Arrivato a Roma nel 2011, è andato via in malo modo un anno fa. Da allora è rimasto sempre in silenzio, ma adesso va a ruota libera. «Gli ultimi due anni a Roma non sono stati facili». Nel febbraio 2020 ebbe un infortunio alla caviglia sinistra. Chiarisce: «Non è stato un infortunio. E’ stato un incidente. Tanta gente non lo sa o fa finta. Per fortuna mi è successo a 35 anni. Avevo offerte, ma se avessi continuato avrei avuto bisogno di qualcuno che mi seguisse da mattina a sera. Ai primi di gennaio 2020 mi faceva male la caviglia, a Brescia avevo preso un colpo. Ho continuato a giocare con i, non c’erano tanti cambi.mi dicevano che sarebbe passato tutto, che la caviglia era solo infiammata. Alla fine mi sono riposato ...

