"Lui capisce solo una cosa". L'ambasciatore Massolo: "Vi spiego come fermare Putin" (Di martedì 31 maggio 2022) Al momento i piani di pace sono destinati a restare improduttivi perché l'unico linguaggio che Putin capisce è quello della forza. E quindi è con la forza che dobbiamo continuare a rispondergli. Pur senza smettere di ricercare cessate il fuoco e soluzioni negoziate. È la tesi dell'ambasciatore Giampiero Massolo, già direttore del Dis, ora presidente dell'Ispi e di Atlantia.ambasciatore, la Russia ha respinto il piano italiano di pace, che prevedeva cessate il fuoco, neutralità dell'Ucraina e autonomia di Crimea e Donbass. Putin potrebbe accontentarsi di tale soluzione? «Se partiamo dalla situazione sul terreno, non esistono ancora le condizioni perché un negoziato serio si avvii. Putin è convinto di potersi rafforzare, conquistando una parte consistente del Donbass e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Al momento i piani di pace sono destinati a restare improduttivi perché l'unico linguaggio cheè quello della forza. E quindi è con la forza che dobbiamo continuare a rispondergli. Pur senza smettere di ricercare cessate il fuoco e soluzioni negoziate. È la tesi dell'Giampiero Mas, già direttore del Dis, ora presidente dell'Ispi e di Atlantia., la Russia ha respinto il piano italiano di pace, che prevedeva cessate il fuoco, neutralità dell'Ucraina e autonomia di Crimea e Donbass.potrebbe accontentarsi di tale soluzione? «Se partiamo dalla situazione sul terreno, non esistono ancora le condizioni perché un negoziato serio si avvii.è convinto di potersi rafforzare, conquistando una parte consistente del Donbass e ...

