L’Ue: Mosca liberi gli ucraini trasferiti con la forza in Russia – Il live blog (Di martedì 31 maggio 2022) Nel 97esimo giorno della guerra in Ucraina l’Unione Europea ha raggiunto un accordo sull’embargo parziale del petrolio russo: Bruxelles si appresta così a varare il sesto pacchetto di sanzioni contro Mosca. Intanto le forze ucraine e russe si sono scontrate alla periferia di Sevierdonetsk, l’ultima città ancora detenuta da Kiev nella provincia di Lugansk. Un terzo della cittadina è ormai sotto il controllo di Mosca, mentre il ministro degli Esteri Kuleba accusa la Germania e altri paesi di rallentare l’invio di armi a Kiev. Un’autobomba è esplosa lunedì a Melitopol, controllata dalla Russia, ferendo diverse persone in quello che il comitato investigativo russo e un funzionario ucraino hanno detto potrebbe essere stato un atto di terrorismo da parte di ucraini ostili a Mosca. 7.30 – ... Leggi su open.online (Di martedì 31 maggio 2022) Nel 97esimo giorno della guerra in Ucraina l’Unione Europea ha raggiunto un accordo sull’embargo parziale del petrolio russo: Bruxelles si appresta così a varare il sesto pacchetto di sanzioni contro. Intanto le forze ucraine e russe si sono scontrate alla periferia di Sevierdonetsk, l’ultima città ancora detenuta da Kiev nella provincia di Lugansk. Un terzo della cittadina è ormai sotto il controllo di, mentre il ministro degli Esteri Kuleba accusa la Germania e altri paesi di rallentare l’invio di armi a Kiev. Un’autobomba è esplosa lunedì a Melitopol, controllata dalla, ferendo diverse persone in quello che il comitato investigativo russo e un funzionario ucraino hanno detto potrebbe essere stato un atto di terrorismo da parte diostili a. 7.30 – ...

