L’Ue ha trovato l’accordo: stop (non totale) al petrolio dalla Russia (ma non per tutti i Paesi) (Di martedì 31 maggio 2022) Bruxelles – Sembrava irraggiungibile ma alla fine gli stati membri dell’Unione Europea, nella notte, hanno raggiunto l’accordo sull’embargo al petrolio russo. L’annuncio dell’intesa raggiunta a Bruxelles arriva dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, tramite un tweet: “Raggiunto l’accordo per vietare l’esportazione di petrolio russo nelL’Ue. Copre immediatamente più di 2/3 delle importazioni di petrolio dalla Russia, tagliando un’enorme fonte di finanziamento per la sua macchina da guerra. Massima pressione sulla Russia per porre fine alla guerra”. Tuttavia, le forniture via oleodotto sono “temporaneamente” escluse dall’embargo del petrolio russo, spiega poi il presidente del Consiglio ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 31 maggio 2022) Bruxelles – Sembrava irraggiungibile ma alla fine gli stati membri dell’Unione Europea, nella notte, hanno raggiuntosull’embargo alrusso. L’annuncio dell’intesa raggiunta a Bruxelles arriva dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, tramite un tweet: “Raggiuntoper vietare l’esportazione dirusso nel. Copre immediatamente più di 2/3 delle importazioni di, tagliando un’enorme fonte di finanziamento per la sua macchina da guerra. Massima pressione sullaper porre fine alla guerra”. Tuttavia, le forniture via oleodotto sono “temporaneamente” escluse dall’embargo delrusso, spiega poi il presidente del Consiglio ...

