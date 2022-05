L’Ue blocca il petrolio russo, ma non tutto (Di martedì 31 maggio 2022) L’annuncio arriva a pochi minuti dalla mezzanotte, quando in molti temevano una nuova fumata nera. Entro fine anno, l’Unione europea fermerà le importazioni di petrolio russo per due terzi del totale, vietando quelle effettuate via mare, circa il 65% del totale, ma non quelle via terra. Grazie alla promessa di Germania e Polonia di rinunciare volontariamente al petrolio di Mosca, pur potendolo ricevere via oleodotto, però, il taglio complessivo salirà al 90%. I Capi di Stato e di governo sono riusciti a salvare l’unità europea, pur al prezzo di consistenti concessioni ai Paesi più recalcitranti: Ungheria, Cechia e Slovacchia. Un accordo faticoso Il Consiglio europeo chiamato a decidere sull’embargo al petrolio russo, punto cruciale del sesto pacchetto di sanzioni, è stato una lunga e difficoltosa ... Leggi su linkiesta (Di martedì 31 maggio 2022) L’annuncio arriva a pochi minuti dalla mezzanotte, quando in molti temevano una nuova fumata nera. Entro fine anno, l’Unione europea fermerà le importazioni diper due terzi del totale, vietando quelle effettuate via mare, circa il 65% del totale, ma non quelle via terra. Grazie alla promessa di Germania e Polonia di rinunciare volontariamente aldi Mosca, pur potendolo ricevere via oleodotto, però, il taglio complessivo salirà al 90%. I Capi di Stato e di governo sono riusciti a salvare l’unità europea, pur al prezzo di consistenti concessioni ai Paesi più recalcitranti: Ungheria, Cechia e Slovacchia. Un accordo faticoso Il Consiglio europeo chiamato a decidere sull’embargo al, punto cruciale del sesto pacchetto di sanzioni, è stato una lunga e difficoltosa ...

Pubblicità

AMarco1987 : L’Ue blocca il petrolio russo, ma non tutto - infoiteconomia : Nuova impennata - L’Ue blocca il petrolio russo e il prezzo dei carburanti torna ad aumentare - MaurilioVitto : RT @lauranaka: embargo Ue su #petrolio russo: prova di unità da parte dell'#Europa ? Non proprio, c'è il compromesso pro-Orban . E intanto… - Barbaga3Gaetano : RT @lauranaka: embargo Ue su #petrolio russo: prova di unità da parte dell'#Europa ? Non proprio, c'è il compromesso pro-Orban . E intanto… - Alecappelli93 : RT @europea_lk: L’Ue blocca il petrolio russo, ma non tutto Dopo un lungo negoziato, a tarda notte è stato raggiunto un accordo che taglie… -