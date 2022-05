Luca De Meo nominato Cavaliere del Lavoro da Sergio Mattarella

(Di martedì 31 maggio 2022) Un italiano primo in Francia:De Meo , Ceo di Renault , è statodeldal presidente della Repubblica,. Il dirigente nato a Milano nel 1967, che aveva ...

Pubblicità

infoitinterno : Luca De Meo, nuovo Cavaliere del Lavoro - ilmessaggeroit : Luca De Meo insignito da Mattarella del titolo di Cavaliere del Lavoro. Presidente e dire... - AgoraBlog2 : ATTUALITA'???? La figura del dott. De Meo è fortemente legata a #Locorotondo ed alla promozione turistica del borgo..… - CalcioFinanza : Matterella nomina 25 nuovi Cavalieri del lavoro: tra gli altri insigniti del titolo anche Luca De Meo (ad di Renaul… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Matterella nomina 25 nuovi Cavalieri del lavoro: c’è De Meo: Cavalieri del Lavoro 2022 – Luca… -

Un italiano primo in Francia:De, Ceo di Renault , è stato nominato Cavaliere del Lavoro dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella . Il dirigente nato a Milano nel 1967, che aveva iniziato la sua carriera ...... Alberici Valter - Industria metalmeccanica - Emilia - Romagna; Baggi Sisini Francesco Maria Giorgino - Editoria - Lombardia; Balbinot Sergio - Assicurazioni - Friuli Venezia Giulia; De...È il primo cittadino non francese a cui, nei 122 anni di storia della Renault, è affidato l’incarico di guidare il Gruppo ...Un italiano primo in Francia: Luca De Meo, Ceo di Renault, è stato nominato Cavaliere del Lavoro dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il dirigente nato a Milano nel 1967, che aveva iniz ...