Lory del Santo | Complotto ai suoi danni: “È stata l’unica!”, denuncia dall’Italia (Di martedì 31 maggio 2022) Lory Del Santo è finita al centro di una feroce polemica ai danni della conduttrice Ilary Blasi e degli autori dell’Isola dei Famosi Complotto ai danni di Lory Del Santo (screenshot sito Isola)In questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi si sta senza dubbio mettendo in mostra anche Lory Del Santo spesso al centro delle dinamiche. La naufraga è infatti solita scatenare la rabbia dei suoi compagni di avventura con alcuni suoi comportamenti e non a caso è spesso in nomination. Anche l’ultima puntata andata in onda per lei non si è rivelata essere semplice: prima lo scontro con gli altri concorrenti e poi l’ennesimo televoto. Una situazione insostenibile e che adesso sembra preoccupare anche il suo ... Leggi su specialmag (Di martedì 31 maggio 2022)Delè finita al centro di una feroce polemica aidella conduttrice Ilary Blasi e degli autori dell’Isola dei FamosiaidiDel(screenshot sito Isola)In questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi si sta senza dubbio mettendo in mostra ancheDelspesso al centro delle dinamiche. La naufraga è infatti solita scatenare la rabbia deicompagni di avventura con alcunicomportamenti e non a caso è spesso in nomination. Anche l’ultima puntata andata in onda per lei non si è rivelata essere semplice: prima lo scontro con gli altri concorrenti e poi l’ennesimo televoto. Una situazione insostenibile e che adesso sembra preoccupare anche il suo ...

Pubblicità

rikymira1 : #isola sentila Lory la viperetta come sta affossando Nicolas in primo piano davanti le telecamere,..con la scusa del suo parere. Pessima! - ParliamoDiNews : Isola dei Famosi, tutti contro Lory Del Santo tranne uno: la ricostruzione #Gossipitaliano #isoladeifamosi2022… - infoitcultura : Isola Dei Famosi, Lory Del Santo contro tutti - 361magazine - 333Ludo : @antonel64620833 Che sia a volte imprecisa è vero, ma non merita il beneficio del dubbio? Secondo me l'unico motivo… - infoitcultura : L’Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis contro Lory Del Santo: “È finta” -