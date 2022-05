Loredana Lecciso lascia la televisione | cosa fa oggi la showgirl

Pubblicità

infoitcultura : Loredana Lecciso dice addio alla tv: il nuovo lavoro della compagna di Al Bano - infoitcultura : Loredana Lecciso oggi mamma a tempo pieno: 'Ho sicuramente sbagliato' - infoitcultura : Loredana Lecciso ha stravolto tutto: eccola oggi! - infoitcultura : Loredana Lecciso cambia vita, addio alla tv: ecco il nuovo lavoro - infoitcultura : Addio tv! Loredana Lecciso cambia lavoro: ecco cosa fa adesso -

Al Bano compie 79 anni: Romina Power gli fa gli auguri/ Erispondeha deciso di dire addio alla televisione e dedicarsi a ben altre vicende. L'annuncio è della stessa compagna di Al Bano.ha deciso di non provare più la carriera ...A loro Loredana riserva tutte le attenzioni possibili, nonostante siano cresciuti: 'Per certi versi è più impegnativo adesso 'Faccio la mamma a tempo pieno, mi prendo cura delle rose che ho piantato i ...Loredana Lecciso dice addio al mondo dello spettacolo, ecco perché. Per moltissimi anni, Loredana Lecciso è stata al centro di moltissimi trasmissioni televisive. Loredana ora è pronta a dire addio al ...