(Di martedì 31 maggio 2022) In occasione del kick - off aziendale di, tenutosi presso la splendida cornice di Marina di Ugento, in Salento, è stata annunciata la nomina dia Chief Executive Officer del ...

Pubblicità

Luxgraph : Raffaella Tavazza nominata CEO del Gruppo Locauto - EffeciComunica : Locauto, Raffaella Tavazza nominato nuovo Ceo -

ilmessaggero.it

... che dimostra ogni giorno un senso di appartenenza all'azienda fuori dal comune.' Nei piani diTavazza per il futuro del Gruppo, innovazione tecnologica ed attenzione al cliente, ...... il fondatore, e la figlia) e al 48% di soci privati non più attivi in azienda. L'articolocerca soci tra i fondi proviene da The ... Locauto, Raffaella Tavazza nominato nuovo Ceo Milano, 31 maggio 2022. In occasione del kick-off aziendale di Locauto, tenutosi presso la splendida cornice di Marina di Ugento, in Salento, è stata annunciata la nomina di Raffaella Tavazza a Chief ...In occasione del kick-off aziendale di Locauto, tenutosi presso la splendida cornice di Marina di Ugento, in Salento, è stata annunciata la nomina di Raffaella Tavazza a Chief ...