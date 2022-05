Locarno 2022: a Gitanjali Rao il Locarno Kids Award la Mobiliare (Di martedì 31 maggio 2022) Il Locarno Kids Award la Mobiliare 2022 sarà assegnato alla regista indiana Gitanjali Rao, autrice di Bombay Rose. Il Locarno Kids Award la Mobiliare sarà assegnato alla regista indiana Gitanjali Rao, autrice di Bombay Rose (2019). La cerimonia in Piazza Grande di lunedì 8 agosto 2022 sarà accompagnata dalla proiezione del suo corto Printed Rainbow (2006). Torna il premio dedicato alle figure che hanno saputo spalancare il mondo del cinema al pubblico più giovane. Per la sua seconda edizione, il premio Locarno Kids Award la Mobiliare sarà assegnato a ... Leggi su movieplayer (Di martedì 31 maggio 2022) Illasarà assegnato alla regista indianaRao, autrice di Bombay Rose. Illasarà assegnato alla regista indianaRao, autrice di Bombay Rose (2019). La cerimonia in Piazza Grande di lunedì 8 agostosarà accompagnata dalla proiezione del suo corto Printed Rainbow (2006). Torna il premio dedicato alle figure che hanno saputo spalancare il mondo del cinema al pubblico più giovane. Per la sua seconda edizione, il premiolasarà assegnato a ...

