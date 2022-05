ll mercato del vintage statunitense dovrebbe più che raddoppiare entro il 2026. Il merito? Delle celebrity (Di martedì 31 maggio 2022) ThredUP, una Delle più importanti piattaforme di rivendita online di abbigliamento e accessori per donna e bambino, ha pubblicato i sisultati del Resale Report 2022. Lo studio, condotto dalla società GlobalData, ha esplorato il mondo del mercato del second hand, registrando aumenti record. Il mercato dell’usato statunitense dovrebbe registrare un +24% nel 2022 e più che raddoppiare entro il 2026, raggiungendo 82 miliardi di dollari. Sinonimo di consumatori consapevoli e rivenditori lungimiranti, il trend dei vestiti vintage è confermato anche dalle celebrity. Che, specchio di un cambiamento nella società e nel modo di approcciarsi alla moda, stanno rendendo i look del passato di nuovo cool. ... Leggi su iodonna (Di martedì 31 maggio 2022) ThredUP, unapiù importanti piattaforme di rivendita online di abbigliamento e accessori per donna e bambino, ha pubblicato i sisultati del Resale Report 2022. Lo studio, condotto dalla società GlobalData, ha esplorato il mondo deldel second hand, registrando aumenti record. Ildell’usatoregistrare un +24% nel 2022 e più cheil, raggiungendo 82 miliardi di dollari. Sinonimo di consumatori consapevoli e rivenditori lungimiranti, il trend dei vestitiè confermato anche dalle. Che, specchio di un cambiamento nella società e nel modo di approcciarsi alla moda, stanno rendendo i look del passato di nuovo cool. ...

