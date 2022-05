LIVE – Trevisan-Fernandez 6-2 6-7 6-3, quarti di finale Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di martedì 31 maggio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Trevisan-Fernandez, incontro valido per i quarti di finale del Roland Garros 2022. L’azzurra va a caccia della sua decima vittoria di fila e della prima semifinale slam della sua carriera. La giovane canadese ha invece già fatto finale a Flushing Meadows ma non si è mai spinta così avanti sulla terra rossa e vuole continuare a sognare. Tra le due non ci sono precedenti. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale dalle ore 12:00. Trevisan e Fernandez, infatti, sono pianificate come primo match di giornata sul Court Philippe Chatrier. COME SEGUIRLA IN TV IL PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di martedì 31 maggio 2022) Ile latestuale di, incontro valido per ididel. L’azzurra va a caccia della sua decima vittoria di fila e della prima semislam della sua carriera. La giovane canadese ha invece già fattoa Flushing Meadows ma non si è mai spinta così avanti sulla terra rossa e vuole continuare a sognare. Tra le due non ci sono precedenti. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale dalle ore 12:00., infatti, sono pianificate come primo match di giornata sul Court Philippe Chatrier. COME SEGUIRLA IN TV IL PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI AGGIORNA LA ...

