LIVE Sollevamento pesi, Europei 2022 in DIRETTA: si avvicina l’ingresso in gara di Mirko Zanni nello strappo (Di martedì 31 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.24 Bilanciere a quota 144 kg. Si avvicina il momento di Mirko Zanni… Nel frattempo il tedesco Gutu completa con successo la seconda prova a 144 kg, a differenza del turco Yuksel. 20.20 Secondo tentativo valido per Lang a 143 kg. Comincia bene intanto il georgiano Asanidze con 144 kg alzati in prima prova. 20.18 Primo errore di serata a quota 143 kg per il tedesco Max Lang, mentre il polacco Kudlaszyk solleva regolarmente la stessa misura in seconda prova. 20.17 Al momento la misura d’ingresso più alta nello strappo è quella del favorito Calja con 150 kg, mentre quasi tutti i suoi rivali si aggirano tra i 144 e 145 kg. 20.15 Buona la prima anche per il tedesco Roberto Gutu con 140 kg e per il turco Batu Yuksel con 141 ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.24 Bilanciere a quota 144 kg. Siil momento di… Nel frattempo il tedesco Gutu completa con successo la seconda prova a 144 kg, a differenza del turco Yuksel. 20.20 Secondo tentativo valido per Lang a 143 kg. Comincia bene intanto il georgiano Asanidze con 144 kg alzati in prima prova. 20.18 Primo errore di serata a quota 143 kg per il tedesco Max Lang, mentre il polacco Kudlaszyk solleva regolarmente la stessa misura in seconda prova. 20.17 Al momento la misura d’ingresso più altaè quella del favorito Calja con 150 kg, mentre quasi tutti i suoi rivali si aggirano tra i 144 e 145 kg. 20.15 Buona la prima anche per il tedesco Roberto Gutu con 140 kg e per il turco Batu Yuksel con 141 ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Sollevamento pesi Europei 2022 in DIRETTA: Mirko Zanni ci prova nella nuova categoria dei -73 kg -… - zazoomblog : LIVE Sollevamento pesi Europei 2022 in DIRETTA: Alessia Durante e Lucrezia Magistris puntano in alto nella -59 kg -… - zazoomblog : LIVE Sollevamento pesi Europei 2022 in DIRETTA: Alessia Durante e Lucrezia Magistris puntano in alto nella -59 kg -… - zazoomblog : LIVE Sollevamento pesi Europei 2022 in DIRETTA: comincia la gara fra poco in pedana Giulia Impreio - #Sollevamento… -