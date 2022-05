LIVE Sollevamento pesi, Europei 2022 in DIRETTA: Mirko Zanni non brilla e chiude con 318 kg di totale (Di martedì 31 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.28 Il turco Yuksel completa a fatica la girata e rinuncia alla spinta, ma avrà un’ultima chance per provare a sollevare 178 kg. 21.26 Ozbek alza al primo tentativo 178 kg nello slancio e si porta al comando della graduatoria di totale con 327 kg, a +1 sul georgiano Asanidze che ha a disposizione ancora un solo tentativo. 21.23 Asanidze supera anche la seconda prova a 176 e si avvicina ad una medaglia di totale. A questo punto il favorito per il titolo europeo diventa il turco Ozbek, terzo dopo lo strappo a 149 kg ancora in attesa di cominciare il suo esercizio di slancio. 21.20 Situazione provvisoria di classifica nel gruppo A: Asanidze 322, Zanni e Lang 318, Suharevs 317 e Yuksel 314. L’azzurro però è l’unico di questi cinque ad aver effettuato già tutti i ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.28 Il turco Yuksel completa a fatica la girata e rinuncia alla spinta, ma avrà un’ultima chance per provare a sollevare 178 kg. 21.26 Ozbek alza al primo tentativo 178 kg nello slancio e si porta al comando della graduatoria dicon 327 kg, a +1 sul georgiano Asanidze che ha a disposizione ancora un solo tentativo. 21.23 Asanidze supera anche la seconda prova a 176 e si avvicina ad una medaglia di. A questo punto il favorito per il titolo europeo diventa il turco Ozbek, terzo dopo lo strappo a 149 kg ancora in attesa di cominciare il suo esercizio di slancio. 21.20 Situazione provvisoria di classifica nel gruppo A: Asanidze 322,e Lang 318, Suharevs 317 e Yuksel 314. L’azzurro però è l’unico di questi cinque ad aver effettuato già tutti i ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Sollevamento pesi Europei 2022 in DIRETTA: si avvicina l’ingresso in gara di Mirko Zanni nello strappo -… - zazoomblog : LIVE Sollevamento pesi Europei 2022 in DIRETTA: Mirko Zanni ci prova nella nuova categoria dei -73 kg -… - zazoomblog : LIVE Sollevamento pesi Europei 2022 in DIRETTA: Alessia Durante e Lucrezia Magistris puntano in alto nella -59 kg -… - zazoomblog : LIVE Sollevamento pesi Europei 2022 in DIRETTA: Alessia Durante e Lucrezia Magistris puntano in alto nella -59 kg -… - zazoomblog : LIVE Sollevamento pesi Europei 2022 in DIRETTA: comincia la gara fra poco in pedana Giulia Impreio - #Sollevamento… -