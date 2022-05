LIVE Sollevamento pesi, Europei 2022 in DIRETTA: Mirko Zanni è quarto al debutto internazionale nella nuova categoria (Di martedì 31 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.55 Si chiude qui la nostra DIRETTA, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport. 21.52 Ricapitoliamo dunque il podio europeo dei 73 kg: Ozbek (Turchia) con 339 kg, Asanidze (Georgia) con 326 e Kudlaszyk (Polonia) con 324. quarto l’azzurro Mirko Zanni con 318 kg. L’albanese Qerimaj, oro di strappo gareggiando nel gruppo B, aveva commesso tre errori nello slancio finendo quindi fuori gara nel totale. 21.49 Medaglia d’oro di totale dunque per la Turchia con Muhammed Ozbek a 339 kg. Per il classe 2001 c’è anche il titolo di specialità nello slancio con 190 kg. 21.47 Ozbek chiude in bellezza con un’alzata strepitosa!! 190 kg di slancio e record europeo di specialità sfiorato… 21.44 Calja fallisce due tentativi a 183 kg e si ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.55 Si chiude qui la nostra, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport. 21.52 Ricapitoliamo dunque il podio europeo dei 73 kg: Ozbek (Turchia) con 339 kg, Asanidze (Georgia) con 326 e Kudlaszyk (Polonia) con 324.l’azzurrocon 318 kg. L’albanese Qerimaj, oro di strappo gareggiando nel gruppo B, aveva commesso tre errori nello slancio finendo quindi fuori gara nel totale. 21.49 Medaglia d’oro di totale dunque per la Turchia con Muhammed Ozbek a 339 kg. Per il classe 2001 c’è anche il titolo di specialità nello slancio con 190 kg. 21.47 Ozbek chiude in bellezza con un’alzata strepitosa!! 190 kg di slancio e record europeo di specialità sfiorato… 21.44 Calja fallisce due tentativi a 183 kg e si ...

