LIVE Sollevamento pesi, Europei 2022 in DIRETTA: Mirko Zanni ci prova nella nuova categoria dei -73 kg (Di martedì 31 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca oro Imperio – Cronaca argento Magistris – Programma odierno in tv e streaming Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultimo atto della quinta giornata dei Campionati Europei di Sollevamento pesi 2022, in corso di svolgimento a Tirana fino a domenica 5 giugno. Programma odierno che si chiude con una delle gare più importanti dell’intera manifestazione per la squadra italiana: i 73 kg maschili. Quest’oggi va in scena infatti il debutto internazionale di Mirko Zanni in una nuova categoria di peso dopo aver ottenuto il bronzo olimpico a Tokyo 2021 nei 67 kg. Il friulano classe ’97 andrà a caccia di un buon risultato ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACronaca oro Imperio – Cronaca argento Magistris – Programma odierno in tv e streaming Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladell’ultimo atto della quinta giornata dei Campionatidi, in corso di svolgimento a Tirana fino a domenica 5 giugno. Programma odierno che si chiude con una delle gare più importanti dell’intera manifestazione per la squadra italiana: i 73 kg maschili. Quest’oggi va in scena infatti il debutto internazionale diin unadi peso dopo aver ottenuto il bronzo olimpico a Tokyo 2021 nei 67 kg. Il friulano classe ’97 andrà a caccia di un buon risultato ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Sollevamento pesi Europei 2022 in DIRETTA: Alessia Durante e Lucrezia Magistris puntano in alto nella -59 kg -… - zazoomblog : LIVE Sollevamento pesi Europei 2022 in DIRETTA: Alessia Durante e Lucrezia Magistris puntano in alto nella -59 kg -… - zazoomblog : LIVE Sollevamento pesi Europei 2022 in DIRETTA: comincia la gara fra poco in pedana Giulia Impreio - #Sollevamento… -