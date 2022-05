LIVE Italia-Turchia 0-3, Nations League volley femminile in DIRETTA: le azzurre si inchinano ad una formazione esperta (Di martedì 31 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.15 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 19:14 L’appuntamento dell’Italia con la Nations League adesso è a giovedì, quando si troverà a sfidare il Belgio. 19:12 La Turchia ha fatto la differenza in fase break, dove sono arrivati 9 muri e 4 ace contro i 5 muri ed il solo servizio vincente dell’Italia. Baladin miglior realizzatrice della partita con 16 punti, a seguire Karakurt con 15. In casa Italia le migliori sono state Nwakalor con 14 e Perinelli con 11. 19:10 Tutto sommato non è stata una brutta partita dell’Italia, che di fronte si ritrovava comunque la formazione che per sei settimi era ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.15 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 19:14 L’appuntamento dell’con laadesso è a giovedì, quando si troverà a sfidare il Belgio. 19:12 Laha fatto la differenza in fase break, dove sono arrivati 9 muri e 4 ace contro i 5 muri ed il solo servizio vincente dell’. Baladin miglior realizzatrice della partita con 16 punti, a seguire Karakurt con 15. In casale migliori sono state Nwakalor con 14 e Perinelli con 11. 19:10 Tutto sommato non è stata una brutta partita dell’, che di fronte si ritrovava comunque lache per sei settimi era ...

