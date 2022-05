LIVE Italia-Turchia 0-2, Nations League volley femminile in DIRETTA: le azzurre faticano contro una formazione esperta (Di martedì 31 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Bordata di Nwakalor. 3-3 Non passa la battuta di Malinov. 3-2 Buona diagonale di Degradi. 2-2 Sbaglia questa volta dai nove metri Cristina. 2-1 Ace con l’ausilio del nastro per Chirichella. 1-1 Finalmente una fast vincente di Chirichella. 0-1 Si riparte con un mani-out di Karakurt. 18:35 Le azzurre hanno tutto sommato giocato un buon secondo set, peccato per un inizio difficile, perchè poi recuperare tanti punti di svantaggio contro una squadra così solida non è facile. Nwakalor e Perinelli le migliori azzurre, rispettivamente con 11 ed 8 punti. 19-25 Eda Erdem approfitta di una ricezione abbondante. 19-24 Parallela millimetrica di Karakurt. 19-23 Entra Bosio su Malinov. 19-23 Attacca in rete Shain. 18-23 Ennesimo attacco di Baladin, non riusciamo a tenerla ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-3 Bordata di Nwakalor. 3-3 Non passa la battuta di Malinov. 3-2 Buona diagonale di Degradi. 2-2 Sbaglia questa volta dai nove metri Cristina. 2-1 Ace con l’ausilio del nastro per Chirichella. 1-1 Finalmente una fast vincente di Chirichella. 0-1 Si riparte con un mani-out di Karakurt. 18:35 Lehanno tutto sommato giocato un buon secondo set, peccato per un inizio difficile, perchè poi recuperare tanti punti di svantaggiouna squadra così solida non è facile. Nwakalor e Perinelli le migliori, rispettivamente con 11 ed 8 punti. 19-25 Eda Erdem approfitta di una ricezione abbondante. 19-24 Parallela millimetrica di Karakurt. 19-23 Entra Bosio su Malinov. 19-23 Attacca in rete Shain. 18-23 Ennesimo attacco di Baladin, non riusciamo a tenerla ...

