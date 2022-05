LIVE Italia-Turchia 0-0, Nations League volley femminile in DIRETTA: inizia la battaglia in un’infuocata Ankara! (Di martedì 31 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-10 Lunga la battuta di Baladin. 6-10 Invasione a rete di Chirichella, peccato perchè era arrivato un buon muro di contenimento. 6-9 Ottimo schema di Malinov, Perinelli sfrutta bene la sovrapposizione e va a segno in attacco. 5-9 Scappa la fast di Chirichella. 5-8 Ancora un mani-out di Karakurt, stiamo facendo fatica a prendere le misure a muro. 5-7 Primo punto di Nwakalor, finalmente una bella bordata. 4-7 Difesa di Karakurt e parallela di Baladin, le turche stanno tenendo molto bene Nwakalor. 4-6 Non riesce l’alzata ad una mano a Malinov, break per la Turchia. 4-5 Mani-out di Karakurt al termine di uno scambio lungo. 4-4 Invasione a rete di Baladin. 3-4 Mani-out di Sahin. 3-3 Ancora una frustata di Bonifacio, bene così! 2-3 Risponde al centro Eda Erdem. 2-2 Gran primo tempo di Bonifacio. 1-2 ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-10 Lunga la battuta di Baladin. 6-10 Invasione a rete di Chirichella, peccato perchè era arrivato un buon muro di contenimento. 6-9 Ottimo schema di Malinov, Perinelli sfrutta bene la sovrapposizione e va a segno in attacco. 5-9 Scappa la fast di Chirichella. 5-8 Ancora un mani-out di Karakurt, stiamo facendo fatica a prendere le misure a muro. 5-7 Primo punto di Nwakalor, finalmente una bella bordata. 4-7 Difesa di Karakurt e parallela di Baladin, le turche stanno tenendo molto bene Nwakalor. 4-6 Non riesce l’alzata ad una mano a Malinov, break per la. 4-5 Mani-out di Karakurt al termine di uno scambio lungo. 4-4 Invasione a rete di Baladin. 3-4 Mani-out di Sahin. 3-3 Ancora una frustata di Bonifacio, bene così! 2-3 Risponde al centro Eda Erdem. 2-2 Gran primo tempo di Bonifacio. 1-2 ...

