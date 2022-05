LIVE – Gauff-Stephens 7-5 1-1 | quarti di finale Roland Garros 2022 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 31 maggio 2022) Ile latestuale di, incontro valido per ididel. Sarà derby americano a Parigi per decidere chi raggiungerà la seminella parte bassa del tabellone.ci è già riuscita in passato, spingendosi fino all’atto conclusivo del torneo ma arrendendosi a Simona Halep.invece ci riuscirà sicuramente in futuro visto il suo sconfinato talento e vuole sfatare questo tabù già quest’anno. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale dalle ore 14:00 circa., infatti, sono pianificate come secondo match di giornata sul Court Philippe Chatrier. COME SEGUIRLA IN ...