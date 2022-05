LIVE Djokovic-Nadal, Roland Garros 2022 in DIRETTA: Zverev batte Alcaraz prima del 59º atto tra le due Leggende (Di martedì 31 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.24 59esimo confronto tra i due giocatori, con il serbo avanti 30 a 28:l’ultimo precedente è stato vinto dal balcanico proprio a Parigi lo scorso anno per per 3-6 6-3 7-6(4) 6-2 dopo due vittorie di fila dell’iberico negli atti conclusivi nel Major francese nel 2020 e a Roma lo scorso anno. 20.22 Poco fa invece ha vinto Alexander Zverev ha vinto la battaglia contro Carlos Alcaraz nel primo quarto di finale maschile: il tedesco ha ottenuto la rivincita di Madrid vincendo per 6-4 6-4 4-6 7-6(7). 20.20 prima del match che comincerà tra una mezz’ora circa, l’azzurra nel primo match di giornata ha conquistato le semifinali vincendo 6-2 6-7 6-3 contro la canadese mentre Coco Gauff si è assicurata il derby per 7-5 6-2. 20.18 La partita è la quarta dalle ore 12 ma la ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.24 59esimo confronto tra i due giocatori, con il serbo avanti 30 a 28:l’ultimo precedente è stato vinto dal balcanico proprio a Parigi lo scorso anno per per 3-6 6-3 7-6(4) 6-2 dopo due vittorie di fila dell’iberico negli atti conclusivi nel Major francese nel 2020 e a Roma lo scorso anno. 20.22 Poco fa invece ha vinto Alexanderha vinto la battaglia contro Carlosnel primo quarto di finale maschile: il tedesco ha ottenuto la rivincita di Madrid vincendo per 6-4 6-4 4-6 7-6(7). 20.20del match che comincerà tra una mezz’ora circa, l’azzurra nel primo match di giornata ha conquistato le semifinali vincendo 6-2 6-7 6-3 contro la canadese mentre Coco Gauff si è assicurata il derby per 7-5 6-2. 20.18 La partita è la quarta dalle ore 12 ma la ...

