LIVE Djokovic-Nadal 2-6 6-4, Roland Garros 2022 in DIRETTA: il serbo rimonta e conquista il secondo set! (Di martedì 31 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.22 Novak Djokovic conquista il secondo parziale a Parigi! Dopo due ore e diciassette di gioco e quasi novanta minuti di set, il serbo rimonta da 0-3 (con due break di svantaggio) e riporta la sfida in parità. Rafael Nadal non sfrutta la chance di vantaggio e nonostante i sei game ai vantaggi, il warning per perdita di tempo e le variazioni utilizzate, non impensierisce il balcanico che è salito di rendimento. FINE secondo SET 6-4 ARRIVA IL secondo SET PER NOVAK Djokovic CHE COMPIE UNA rimonta PAZZESCA 40-AD NUOVA CHANCE PER Djokovic SU UN ROVESCIO INCREDIBILE 40-40 BOLIDE IN RISPOSTA DEL TENNISTA BALCANICO AD-40 Risposta in ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.22 Novakilparziale a Parigi! Dopo due ore e diciassette di gioco e quasi novanta minuti di set, ilda 0-3 (con due break di svantaggio) e riporta la sfida in parità. Rafaelnon sfrutta la chance di vantaggio e nonostante i sei game ai vantaggi, il warning per perdita di tempo e le variazioni utilizzate, non impensierisce il balcanico che è salito di rendimento. FINESET 6-4 ARRIVA ILSET PER NOVAKCHE COMPIE UNAPAZZESCA 40-AD NUOVA CHANCE PERSU UN ROVESCIO INCREDIBILE 40-40 BOLIDE IN RISPOSTA DEL TENNISTA BALCANICO AD-40 Risposta in ...

