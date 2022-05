LIVE – Djokovic-Nadal 2-6 0-1, quarti di finale Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di martedì 31 maggio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Djokovic-Nadal, incontro valido per i quarti di finale del Roland Garros 2022. I due s’incontrano nuovamente dopo la straordinaria semifinale giocata nella scorsa edizione e portata a casa dal numero uno del mondo dopo un’epica battaglia di quattro set. I precedenti dicono 30-28 in favore del serbo ma il maiorchino è in vantaggio sia in quelli sul rosso (19-8) sia in quelli a Parigi (7-2). Le quote tendono a premiare Djokovic, arrivato nella capitale francese dopo il titolo conquistato agli Internazionali d’Italia. Il serbo, nonostante le vicissitudini per il vaccino contro il Covid-19, è in una condizione decisamente più brillante rispetto al suo avversario. ... Leggi su sportface (Di martedì 31 maggio 2022) Ile latestuale di, incontro valido per ididel. I due s’incontrano nuovamente dopo la straordinaria semigiocata nella scorsa edizione e portata a casa dal numero uno del mondo dopo un’epica battaglia di quattro set. I precedenti dicono 30-28 in favore del serbo ma il maiorchino è in vantaggio sia in quelli sul rosso (19-8) sia in quelli a Parigi (7-2). Le quote tendono a premiare, arrivato nella capitale francese dopo il titolo conquistato agli Internazionali d’Italia. Il serbo, nonostante le vicissitudini per il vaccino contro il Covid-19, è in una condizione decisamente più brillante rispetto al suo avversario. ...

