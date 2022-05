LIVE Alcaraz-Zverev, Roland Garros 2022 in DIRETTA: lo spagnolo parte favorito contro il n.3 del mondo (Di martedì 31 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev valido per i quarti di finale del Roland Garros 2022. Quarto incrocio tra i due giocatori, con il tedesco avanti 2-1 nei precedenti, ma sconfitto nell’unica sfida giocato sulla terra rossa. Nel 2021 si sono affrontati due volte, sul cemento, una volta outdoor ad Acapulco con vittoria di Zverev (6-3 6-1) e una indoor a Vienna, dove fu sempre il tedesco ad imporsi (6-3 6-3). Altrettanto netto l’ultimo recentissimo precedente, la finale del Masrtes 1000 di Madrid, dove Alcaraz ha vinto il titolo con il punteggio 6-3 6-1, a coronare una settimana da ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match tra Carlose Alexandervalido per i quarti di finale del. Quarto incrocio tra i due giocatori, con il tedesco avanti 2-1 nei precedenti, ma sconfitto nell’unica sfida giocato sulla terra rossa. Nel 2021 si sono affrontati due volte, sul cemento, una volta outdoor ad Acapulco con vittoria di(6-3 6-1) e una indoor a Vienna, dove fu sempre il tedesco ad imporsi (6-3 6-3). Altrettanto netto l’ultimo recentissimo precedente, la finale del Masrtes 1000 di Madrid, doveha vinto il titolo con il punteggio 6-3 6-1, a coronare una settimana da ...

