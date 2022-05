LIVE Alcaraz-Zverev 4-6 4-6 6-4 1-0 | Roland Garros 2022 in DIRETTA | lo spagnolo ritrova il gioco e prova la rimonta

(Di martedì 31 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30non riesce a chiudere il game. 40-15 Rovescio incredibile giocato daper vincere il punto. 40-0 Dritto pesante diche butta fuori dal campo il tedesco. 30-0 Errore di. 15-0viene a rete a prendersi il punto. 1-1 Game! Rovescio micidiale del tedesco in uscita dal servizio. AD-40 Errore con il dritto di. 40-40 Si ferma sul nastro l’accelerazione di rovescio di. 40-30 Prima vincente del n.3 al mondo. 30-30 GRANDE PUNTO VINTO DA! Recupero incredibile sul lungolinea tentato dae chiusura in corsa con la volée di dritto. 30-15 Lunga l’accelerazione con il dritto di ...

Pubblicità

Guido17595958 : @SpinaFan Alcaraz quotato a 2 live, 5€ vanno subito - RSIsport : ??????? Live oggi alla RSI ?????? 16h30 ca. Roland Garros, quarti Zverev ???? - Alcaraz ???? - infoitsport : LIVE - Alcaraz-Zverev, quarti di finale Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA - infoitsport : LIVE Alcaraz-Zverev, Roland Garros 2022 in DIRETTA: lo spagnolo parte favorito contro il n.3 del mondo - SamueleFabbri : @GiuseppeZlatan2 basta dire che rpimo Slam FEDERER vinto a 23 anni. Basta vedere top 10 raggiunta. Basta guardare l… -

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTAdel match tra Carlose Alexander Zverev valido per i quarti di finale del Roland Garros 2022. Quarto incrocio tra i due giocatori, con il tedesco avanti 2 - 1 nei precedenti, ma sconfitto ...SEGUI LA DIRETTAIL PROGRAMMA DEL TORNEO IL TABELLONE IL MONTEPREMIe Zverev scenderanno in campo oggi (martedì 31 maggio) . I due giocatori sono pianificati come terzo incontro di ...Il live e la diretta testuale di Alcaraz-Zverev, sfida valida per i quarti di finale del Roland Garros 2022 sul Philippe-Chatrier.Cresce l’attesa per il match tra Djokovic e Nadal, che è il quarto in programma dalle ore 12.00 sul campo Philippe Chatrier e si giocherà non prima delle ore 20.45, dopo il match che vede opposti ...