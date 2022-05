LIVE Alcaraz-Zverev 4-6 4-6 3-2, Roland Garros 2022 in DIRETTA: il tedesco avanti due a zero, in equilibrio il terzo set (Di martedì 31 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Gratuito con il rovescio dello spagnolo. 3-2 Game Alcaraz! Splendida volée bloccata giocata in uscita dal servizio. 40-15 Palla corta vincente per lo spagnolo. 30-15 Lungo il cambio in lungolinea con il rovescio di Alcaraz. 30-0 Con rabbia scaglia lo smash in tribuna il classe 2003. 15-0 Servizio e chiusura a rete per il n.6 al mondo. 2-2 Game Zverev! Alcaraz invita il tedesco con un rovescio slice, Zverev non si fa pregare e chiude con il lungolinea. 40-15 Uno due vincente del tedesco, che chiude con il rovescio. 30-15 terzo doppio fallo Zverev. 30-0 Prima a 209 km/h per il n.3 al mondo. 15-0 Spinge bene con il dritto Zverev e costringe ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Gratuito con il rovescio dello spagnolo. 3-2 Game! Splendida volée bloccata giocata in uscita dal servizio. 40-15 Palla corta vincente per lo spagnolo. 30-15 Lungo il cambio in lungolinea con il rovescio di. 30-0 Con rabbia scaglia lo smash in tribuna il classe 2003. 15-0 Servizio e chiusura a rete per il n.6 al mondo. 2-2 Gameinvita ilcon un rovescio slice,non si fa pregare e chiude con il lungolinea. 40-15 Uno due vincente del, che chiude con il rovescio. 30-15doppio fallo. 30-0 Prima a 209 km/h per il n.3 al mondo. 15-0 Spinge bene con il drittoe costringe ...

