LIVE Alcaraz-Zverev 4-6 1-0 | Roland Garros 2022 in DIRETTA | il tedesco conquista il primo set

Leggi su oasport

(Di martedì 31 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Risposta in rete di15-0punto del game per lo spagnolo. 1-1 Game! Prima vincente per il. 40-0 Dritto in rete per lo spagnolo. 30-0sbaglia con il dritto. 15-0 Gran prima e super accelerazione con il rovescio per. 1-0 Game! Comanda il punto lo spagnolo e si porta avanti in questo secondo set. 40-30 Spinge bene con il rovescio. 40-15 Volée bassa spettacolare a seguire il servizio per. 30-15 Errore in manovra per lo spagnolo. 30-0 Entra con il dritto lungolinea. 15-0 Smorzata d’autore per lo spagnolo. Questo è forse l’unico colpa che per ora sta funzionando questo ...